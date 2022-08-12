Москва, , 14:41 — REGNUM Центробанк выступает за сотрудничество с центральными банками других стран в рамках осуществления операций с цифровыми валютами. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2023 год и период 2024 и 2025 гг., опубликованном на сайте регулятора.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Банк России будет сотрудничать с другими центральными банками, разрабатывающими собственные цифровые валюты, для осуществления трансграничных и валютнообменных операций с цифровыми валютами», — указано в документе.

Кроме того, в 2025 году Центробанк планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля, осуществить подключение небанковских финансовых посредников, финансовых платформ, биржевой инфраструктуры.

«Поэтапный процесс внедрения цифрового рубля даст участникам рынка возможность адаптироваться к новым условиям», — следует из проекта.

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