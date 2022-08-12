Москва, , 14:40 — REGNUM Поддержка туристической индустрии и российских граждан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимство» стала настоящим успехом для страны заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Туризм ИА REGNUM

«На текущий момент компании отрасли малого и среднего бизнеса в российских глубинках обрели второе дыхание, а жители европейской части России действительно активнее стали

Михаил Мишустин подчеркивает, что в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» уже 467 проектов малого и среднего бизнеса получили субсидии на 1,2 млрд рублей.

До конца 2022 года такие субсидии получат в общей сложности 800 проектов. Это хорошие и качественные цифры, вполне логично, что объем поддержки может возрасти в новом году на порядок.

Особенно впечатляет объявленный осенний этап продажи туров по России с кэшбеком в 20%. Вернуть за путевки на Дальний Восток теперь можно 40 тыс. рублей. Это как раз эквивалент стоимости авиаперелета из Москвы во Владивосток и обратно.

Отличный ход, который оценит сотни тысяч россиян, поддержав развитие внутреннего туризма. Для ряда экономически депрессивных регионов страны туризм по-прежнему остается точкой роста экономики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России запустят программу туристического кэшбека с 1 октября по 25 декабря. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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