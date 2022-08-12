Токио, 12 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Японский разработчик Idea Factory International заявил, что игра Neptunia: Sisters VS Sisters выйдет в 2023 году. Анонс состоялся на странице студии в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Сестры здесь, чтобы ответить на зов! Neptunia: Sisters VS Sisters выходит на PlayStation 4, PlayStation 5 и PC в начале 2023 года!» — пишет разработчик. Точной даты выхода игры студия не огласила.

Напомним, что Neptunia: Sisters VS Sisters — это японская ролевая игра. В ней игроку предстоит взять на себя управление «кандидатом в богини», чтобы защитить мир, захваченный монстрами.