Москва, 12 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 5 955 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 12 августа статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровел 2 663 561 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 892 603.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 августа число жертв COVID-19 увеличилось на 20 человек.