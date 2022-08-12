Элиста, 12 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 20 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 12 августа.

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В ковидном госпитале, развёрнутом в Элисте, лечатся 47 пациентов, из них два человека находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 53 258 человек, выписаны с выздоровлением 51 197 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 843 пациента.