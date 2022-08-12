Омск, , 14:38 — REGNUM Подразделения МЧС России по Омской области работают на месте обрушения части многоквартирного дома в Советском округе Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Обрушение части жилого многоквартирного дома в Омске Пресс-служба мэрии Омска

Сообщение об обрушении стены жилого дома поступило в 12 августа в 16:27 по местному времени. Проводятся аварийно-спасательные работы. От МЧС задействовано 40 человек и десять единиц техники.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, выехавший на место происшествия глава города Сергей Шелест поручил оперативно подготовить места для временного размещения жильцов и маневренный фонд для расселения.

«Спасатели оперативно разбирают место осыпания стены. Пострадавших на данный момент нет». — говорится в сообщении мэрии.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку неисполнения решения суда о проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 53 по ул. 20 Партсъезда. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, часть многоквартирного дома на ул. 20 Партсъезда в Омске обрушилась днём 12 августа. На место выехал прокурор Омской области Николай Студеникин.

Весной 2021 года в СМИ распространилась информация о выпадении кирпичной вкладки в торцевой стене указанного многоквартирного дома. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения законодательства о капитальном ремонте.

Позже стало известно, что Омский областной суд обязал ответчика в срок до 31 декабря 2021 года провести ремонт общего имущества в этом доме. В том числе речь шла о необходимости капитального ремонта фасада.

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