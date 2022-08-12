Вашингтон, 12 августа 2022, 14:38 — REGNUM Американская компания Infinity Ward показала новую карту Farm 18 для игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Заявление об этом появилось на странице разработчика в Twitter.
Отмечается, что новая карта будет представлять собой промышленный цементный завод.
Напомним, что игра Call of Duty: Modern Warfare 2 — это многопользовательский шутер от первого лица. Он должен выйти 28 октября 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Xbox One и PC.
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