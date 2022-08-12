Запорожье, Украина, 12 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Президиум Российского исторического общества (РИО) на заседании, прошедшем опросным путём, принял решение о создании своих отделений в Запорожской области и Мариуполе.

Эмилия Никитенко, ИА REGNUM Дети должны знать историю

На сегодняшний день отделения Российского исторического общества открыты и успешно работают в 54 субъектах РФ, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Инициатива о создании регионального отделения РИО в Запорожской области была выдвинута накануне на совещании с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и председателя правления Российского исторического общества Константина Могилевского, а также представителей образовательных и научных учреждений Крыма и местной научной общественности. В этот же день мариупольскими историками была выдвинута инициатива о создании отделения РИО в Мариуполе.