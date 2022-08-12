Иркутск, 12 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В лесном фонде Иркутской области на утро 12 августа действующих пожаров нет, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

В связи с незначительным прогревом территории силы и средства парашютно-десантной пожарной службы и наземные силы ЛПС Лесхоза Иркутской области были приведены в режим повышенной готовности.

Увеличена кратность авиапатрулирования. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки 11 августа осуществляли вертолет Ми-8 и 4 легкомоторных самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим на севере Иркутской области продлен до 31 августа.

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