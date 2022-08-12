Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) призывает власти республики ввести ограничения для въезжающих в страну граждан России. С таким заявлением 12 августа выступил на брифинге представитель ЕНД Леван Хабеишвили.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«16 480 граждан России уже имеют вид на жительство в Грузии. За последние шесть месяцев граждане России зарегистрировали более 3200 объектов недвижимости, а это значит, что фактически они купили один микрорайон», — сказал Хабеишвили.

По его словам, ЕНД выступает с требованием снизить для граждан России срок нахождения в Грузии без визы с трёх до одного месяца. Также в партии призывают ограничить права гостей из РФ при оформлении длительного проживания и при регистрации прав на недвижимость.

Кроме того, Хабеишвили заявил, что от граждан РФ при въезде в Грузию нужно требовать признать «российскую оккупацию», как официально в республике называется признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Когда 10 тысяч россиян получают право на проживание в Грузии, наши сограждане опрометью бегут из этой страны, продают недвижимость, покидают семьи, родину и уезжают в другую страну, чтобы прокормить членов семьи», — добавил Хабеишвили.

Напомним, ранее оппозиционная партия «Лело» уже выступала с призывом ввести визы для жителей РФ. В другой оппозиционной партии «За Грузию» призвали сократить безвизовый режим для российских граждан, минимум, до трёх месяцев. В правящей партии «Грузинская мечта» не поддержали эти призывы.

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