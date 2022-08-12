Астрахань, , 14:35 — REGNUM В Астраханской области 12 августа выявлены 112 пациентов с коронавирусом — на 28 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 65 человек. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 530 положительных результатов исследования.

115 тыс. 867 человека выписаны после курса лечения, в том числе 75 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 32 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.