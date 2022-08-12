Астрахань, 12 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Астраханской области 12 августа выявлены 112 пациентов с коронавирусом — на 28 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 65 человек. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 530 положительных результатов исследования.

115 тыс. 867 человека выписаны после курса лечения, в том числе 75 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 32 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.