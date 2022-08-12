Токио, , 14:35 — REGNUM Японская студия Sunsoft анонсировала онлайн-мероприятие, чтобы показать игры, которые она выпустит в 2022 и 2023 году. Информация об этом появилась на сайте VGC.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Несмотря на то, что мы какое-то время молчали, за кулисами происходило много вещей. Мы очень рады возможности наконец-то поделиться нашим видением возрождения Sunsoft со старыми и новыми поклонниками», — сказал генеральный менеджер компании Юичи Очи. Мероприятие должно пройти 18 августа 2022 года

Напомним, что Sunsoft — это японская студия по созданию аркадных игр, основанная 16 апреля 1971 года. Она является подразделением компании Sun Corporation.

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