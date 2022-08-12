Томск, , 14:35 — REGNUM В Томской области на 13–15 августа объявлен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных явлений погоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Гроза tpsdave

По данным синоптиков, на выходных по области ожидаются шквалистый ветер, очень сильные дожди и грозы, местами град.

«Также в томском гидрометцентре предупреждают о возможном усилении ветра до 20 метров в секунду, а при грозах — о шквалистых порывах до 27 метров в секунду», — добавили в администрации.

В рамках объявленного режима руководители служб и ведомств переходят на круглосуточное дежурство. Муниципальные руководители будут лично контролировать работу коммунальных служб и организаций жизнеобеспечения.