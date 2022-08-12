Пермь, 12 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Пермский региональный оператор ТКО погасил задолженность в размере более 29 млн рублей в пользу ООО «Верхнекамский полигон», сообщили 12 августа в пресс-службе УФССП по Прикамью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным ведомства, задолженность образовалась по договору купли-продажи земельного участка под экотехнопарк. Площадь участка составляет 152 тыс. кв. метров. Земля находится в Соликамском городском округе рядом с бывшим аэродромом Березники. Планировалось, что на участке появится экотехнопарк для сортировки и переработки отходов, а также для размещения промышленного производства.

Договор купли-продажи заключён в 2020 году. Однако денег за землю продавец не получил и обратился за их взысканием в суд. Постановление о возбуждении исполнительного производства было направлено организации-должнику в личный кабинет на Едином портале Госуслуг. Регоператора предупредили о мерах в случае, если он добровольно не погасит долг.

«Вскоре вся сумма задолженности поступила на депозитный счет подразделения ведомства. Теперь, согласно требованиям исполнительного документа, АО должно было погасить неустойку, начисленную на сумму основного долга, которая по проведенным расчетам составила чуть более 4 млн рублей. Её должник также оперативно оплатил. Денежные средства в размере более 33 млн рублей направлены взыскателю, исполнительное производство подлежит фактическому окончанию», — сказали в службе судебных приставов.