Москва, , 14:33 — REGNUM Японское руководство старательно подгоняет свои оценки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки под свои приоритеты, заявил 12 августа Чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Михаил Галузин на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

Галузин высказал мнение, что такая линия связана со стремлением японских правящих кругов как можно скорее сцементировать альянс с Вашингтоном, несмотря на положение в нем Японии как ведомого. Этот альянс позиционируется японскими властями как безальтернативный, при этом как угрозы безопасности Японии они выставляют Китай, Россия и КНДР.

В рамках представления России как угрозы мировой безопасности в Японии активно педалируется тезис об опасности применения Россией ядерного оружия, и особенно такое педалирование участилось после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Галузин оценил антироссийскую направленность прошедших в текущем году мероприятий в память атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки как беспрецедентную, особенно цинично контрастирующую с умолчанием об авантюристичных наклонностях в ядерной политике США.

Представители России стараются разъяснять японскому обществу российскую политику, необоснованность позиции японских властей в отношении России.

В завершение Галузин отметил необходимость помнить, что ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки несут не только США, но и власти милитаристской Японии, втянувшие свою страну в губительную войну и подвергшие свой народ жертвам в том числе из-за ядерных ударов.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации Российской Федерации.