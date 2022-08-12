Красногорск, , 14:33 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растёт. Об этом свидетельствует опубликованная 12 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2 902 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 381 случай больше аналогичного показателя 11 августа. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2 521 человек, а днём ранее — у 1 525 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 27 810 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает идти на спад