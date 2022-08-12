Москва, 12 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Образовательный форум Президентской академии собрал на одной площадке студентов — будущих государственных служащих, социологов, филологов, математиков, социальных работников, психологов, управленцев персоналом и многих других. Форум проходит в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

АНО «Россия — страна возможностей» РАНХиГС

С 12 по 14 августа Институт государственной службы и управления РАНХиГС проводит образовательный форум Президентской академии для участников олимпиады «Я — профессионал». Данная площадка — это активное и открытое пространство для продвижения идей и проектов.

К студентам обратился заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей Антон Сериков: «Сегодня на форуме собрались те, кто действительно всерьез интересуется вопросами государственного управления, в этом зале присутствуют самые мотивированные и подготовленные студенты, прошедшие конкурсный отбор: 88 участников со всей России. В эти дни вы будете совмещать практические и теоретические занятия, обсуждать идеи с представителями самых различных министерств и ведомств, которые помогут разобраться в вопросах государственного и муниципального управления».

Участников ждут мастер-классы и круглые столы, бизнес-симулятор и экскурсионная программа. Студенты из разных городов страны смогут выдвинуть свои предложения по развитию органов государственной власти и местного самоуправления, разработать новые управленческие модели, поработать над личностным ростом и профессиональным развитием и, возможно, начать карьеру в системе государственного и муниципального управления.

«Рад приветствовать участников образовательного форума Президентской академии. В рамках программы мы сформируем с вами представление о том, как развивать нашу страну с учетом политических ситуаций, при этом делая это качественно и удерживая долгосрочную цель. Актуальная задача форума — вспомнить и собрать лучшие практики из истории и выстроить вектор развития на будущее. На форуме мы объединим стороны государственной службы и бизнеса для понимания единой картины и проанализируем это все», — отметил исполняющий обязанности директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ Руслан Корчагин.

В первый день встречи состоится экспертная панель на тему «Принципы ESG в основе государственного и муниципального управления», в которой примут участие представители партнеров форума — Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Ассоциации специалистов по экономическому развитию территорий, компаний «Крок» и МТС. Во второй половине дня участников ждет игра «Развитие региона». По мнению организаторов, ключевая задача развития регионов состоит в консолидации власти, бизнеса и общества. Игра представляет собой модель взаимодействия нескольких групп для решения сложного государственного проекта.

В рамках образовательной программы также пройдет деловая бизнес-игра «Управленческие решения в условиях глобальной нестабильности». На брифинге будет обсуждаться погружение в симулятор и механика игрового процесса. Заключительный день посвящен экскурсионной программе — участники отправятся в военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации, посетят музейный комплекс и Главный храм вооруженных сил России.

Всего в 2021/2022 учебном году в рамках олимпиады «Я — профессионал» планируется провести 17 образовательных форумов (школ), 13 уже было проведено. Профильные и междисциплинарные форумы проводятся ежегодно и на несколько дней объединяют талантливых и активных студентов из разных уголков страны. Они получают возможность познакомиться с практической стороной будущей профессии, посетить лекции и мастер-классы топ-менеджеров, экспертов отрасли и ведущих ученых.