Донецк, 12 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Александровки и Донецка. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:00 из Марьинки по Александровке работала артиллерия, выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

В 14:00 из Красногоровки обстрелян Кировский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками обстрелян населённый пункт Зайцево (южное).