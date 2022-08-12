Москва, , 14:32 — REGNUM Неправильная интерпретация действий в данной политической обстановке может привести к непреднамеренной открытой эскалации конфликта между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пекин усилил свои ответные военные действия после визита Пелоси и наложил санкции на спикера Палаты представителей и ее семью.

Незадолго до прекращения военных диалогов Китай начал многодневные учения с боевой стрельбой вокруг Тайваня. Учения включали запуски баллистических ракет и проведение учений по организации блокады вокруг Тайваня.

Все эти действия Китая явно направлены на то, чтобы увеличить риск и вызвать обеспокоенность в Тайбэе, Вашингтоне и других соответствующих столицах. Китай создал кризис, чтобы наказать Тайвань и Соединенные Штаты за визит спикера Пелоси на Тайвань.

Конечно, визит Пелоси — это серьезное вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв его суверенитета и территориальной целостности. Более того, это в каком-то смысле личный удар по репутации лидера Китая Си Цзиньпина .

А это потеря лица и на востоке, фактически, это самое страшное, что может случиться с человеком. Японцы в средние века харакири делали, например, после такого. Поэтому Китай найдёт способ ответить США. Когда это будет — через год, два, или десять — не принципиально и неважно. Главное, что это будет и добром не кончится для всего мира.

Тайвань для США и всего Запада значит несравнимо больше Украины. Зависимость многиих производств от микросхем, производимых на Тайване, уже давно перешагнула критические уровни.

Это больше, чем нефть и газ, которые тоже непросто заменить. Как и разрушение или переход под контроль на чью-то сторону тайваньской индустрии микросхем в случае конфликта, и Пекину и Вашингтону не устраивает.

Сейчас мир переживает глобальные изменения и особенно напряженные моменты в двусторонних отношениях двух крупнейших мировых экономик. Между ними растёт склонность враждебно относиться друг к другу.

Любая возможность просчета или неправильной интерпретации действий в данной политической обстановке может привести к непреднамеренной открытой эскалации конфликта.

Весь Азиатский регион крайне обеспокоен текущей ситуацией и призвал Китай и США к охлаждению напряженности, деэскалации конфликта и восстановлению стабильности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что борьба США с 1,4 млрд населением Китая добром не кончится.

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