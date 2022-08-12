Иркутск, 12 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 12 августаизвестило об окончании расследования уголовного дела по факту незаконного распространения порнографических материалов. Речь идет о пресечении деятельности вебкам-студии. Отмечается, что это первая такого рода студия в регионе, выявленная полицией.

Обложка книги Ирвина Уэлша «Порно»

Как выяснили оперативники, 36-летний мужчина, оборудовав свой дом для приватных онлайн-шоу, на одном из вебкам сайтов проводил видеотрансляции интимного характера, а взамен получал денежные средства.

Кроме того, им был разработан специальный каталог, где указывались расценки для клиентов. Посторонних лиц в съемочный процесс мужчина не вовлекал. Незаконный контент предназначался как для жителей России, так и для граждан других стран. Указанной деятельностью подозреваемый занимался с декабря 2021 года по апрель 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Удмуртии было завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Сарапульского района, который обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

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