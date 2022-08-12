Москва, , 14:31 — REGNUM Банк России будет вводить цифровой рубль постепенно, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2023 год и период 2024 и 2025 гг., опубликованном на сайте регулятора.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Центробанке пояснили, что в 2022 году проводится тестирование платформы цифрового рубля, а уже в 2023 году регулятор планирует приступить к пилотированию расчетов «на реальных деньгах» между физическими лицами, а также физическими лицами и предприятиями. Также в 2023 году ограниченному кругу участников будет предоставлена возможность заключения и исполнения на платформе цифрового рубля смарт-контрактов, то есть сделок, автоматически исполняемых при наступлении заранее определенных сторонами условий, говорится в документе.

Этот функционал платформы цифрового рубля, поясняется в проекте, позволит оптимизировать бизнес-процессы, связанные с взаимодействием между контрагентами, а также минимизировать время и издержки при проведении сделки.

«В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов», — указано в проекте.

Отмечается, что по мере готовности Федерального казначейства станут доступными платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий.

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