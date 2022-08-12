Улан-Удэ, 12 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 181 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Это в полтора раза больше, чем за предыдущие два дня. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии, таким образом, достигло 139 035. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 135 102 человек.

«Всего за весь период проведено 2 389 041 исследований, и т. ч. за последние сутки обследовано 2297 человек», — добавили в управлении.