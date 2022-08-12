Москва, , 14:29 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь снижается. Об этом свидетельствует опубликованная 12 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 7 381 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 518 случаев меньше аналогичного показателя 11 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 7 899 человек, а днём ранее — у 8 608 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 27 810 новых случаев заражения коронавирусом.

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