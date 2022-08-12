Донецк, , 14:29 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками обстрелян населённый пункт Зайцево (южное). Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. (с) Пресс-служба министерства обороны Украины

В 14:00 с позиций в Курдюмовке украинские националисты обстреляли населённый пункт Зайцево (южное). Всего выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Донецка и Горловки.