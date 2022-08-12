Оттава, , 14:28 — REGNUM Канадская студия Inflexion Games перенесла старт раннего доступа игры Nightingale до 2023 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Nightingale Скриншот из трейлера игры

«Мы приняли трудное решение отложить выпуск Nightingale в раннем доступе. У нас будет больше новостей о конкретных сроках на более позднем этапе», — пишет разработчик. По его словам, данное решение связано с переносом проекта на игровой движок Unreal Engine 5.

Напомним, что игра Nightingale — это симулятор выживания. Игроку предстоит исследовать фэнтезийный мир, чтобы найти «Соловья», последнее убежище человечества.

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