Москва, , 14:37 — REGNUM Если геополитическая обстановка ухудшится на фоне мирового экономического кризиса, экономика России сможет продемонстрировать рост в пределах 1% не ранее 2025 года. Об этом говорится в опубликованном ЦБ РФ проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для российской экономики реализация мирового кризиса одновременно с ухудшением геополитического фона существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию к новым условиям», — говорится в документе.

Ожидается ещё более сильное падение выпуска в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Падение продолжится в 2024 году, и только в 2025-м экономика может подрасти — не более чем на 1%.

Усиление геополитического напряжения может привести к обрыву части вновь установившихся в 2022 году связей. Особенно сильно это отразится на промежуточном и инвестиционном импорте, трудности возникнут с программами технического и инвестиционного сотрудничества.

«И уровень, и потенциальные темпы роста российской экономики снизятся», — прогнозирует регулятор.

При базовом сценарии ожидается, что положительной динамика ВВП станет в 2024 году. Возможен рост экономики в 2024 году на 1,5-2,5%, при этом в 2022 году ожидается снижение на 4-6%, в 2023 году — на 1-4%.

Сценарий под названием «Глобальный кризис» предполагает в 2023 году падение на 5,5-8,5%, в 2024 году — на 2-3%, в 2025 году — нулевую динамику или рост на 1%.

«Кризисный» сценарий предполагает инфляцию в 2023 году на уровне 13-16%, в 2024 году — 8-9%, в 2025 году — 4%. В базовом сценарии инфляция в 2023 году составит 5-7%, в 2024 году — целевые 4%.

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