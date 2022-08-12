Белгород, , 14:31 — REGNUM Пять человек пострадали при столкновении автомобилей «ГАЗель» и «КамАЗ» 12 августа в Белгороде, среди них три ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, утром на улице Рабочей водитель «ГАЗели» на большой скорости не выдержал дистанцию до впереди движущегося грузовика. В результате аварии телесные повреждения получили водитель малотоннажного автомобиля и его пассажиры — две семилетние девочки и одна пятилетняя. У супруги водителя, которая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сиденье, наиболее серьёзные травмы.

Автомобиль «ГАЗель» принадлежит многодетной семье. Медики установили, что угрозы жизни несовершеннолетних нет.