Москва, 12 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Тема атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки остро проецируется на сегодняшний день, заявил 12 августа директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Николай Ноздрев на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

Флаг США

Ноздрев указал на стремление США и их союзников создать в Тихоокеанском регионе новые военные блоки, агрессивная сущность которых затушевывается. Он подчеркнул, что «в русле безоглядной солидаризации с Вашингтоном» правительство Фумио Кисиды взяло беспрецедентно русофобский политический курс.

Тема же бомбардировок Хиросимы и Нагасаки помещена в Японии в вопиюще ложный контекст, особенно яростно проталкиваемый после начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это показывает готовность японского руководства использовать в своих конъюнктурных целях самые трагичные страницы истории Японии. Ноздрев также напомнил, что российская дипмиссия никогда не пропускала церемонии памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

При этом Ноздрев подчеркнул, что циничный подход японских властей к трагедии коренится еще в августе 1945 года, когда они скрывали от своего народа факт применения ядерного оружия по японским городам.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.