Шагонар, Тыва, 12 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Туве следователи начали проверку по факту обнаружения тела 14-летнего подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Тело было найдено днём 11 августа на крыше многоквартирного дома в городе Шагонар. Внешних признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.

«В настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причины смерти подростка, обстоятельств произошедшего события», — отметили в ведомстве.

Инцидентом занялись и в надзорном ведомстве. По поручению прокурора республики Владимира Большунова сотрудники прокуратуры начали проверку работы органов профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туве начался суд над 21-летним молодым человеком, которого обвиняют в убийстве подростка. Преступление было совершено днём 12 марта 2022 года.

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