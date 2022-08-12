Казань, 12 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Татарии показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за январь-июль 2022 года составил 3,6 на 100 тыс. населения или 139 случаев, это превышает аналогичный период прошлого года на 5,9% (3,4 на 100 тыс. населения или 134 случаев). Об этом 12 августа сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Всего за семь месяцев зарегистрировано 383 случая острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 1% (385 случаев).

Порядка 50,1% отравлений приходится на неработающее население, пенсионеры — 13,3%, работающие граждане — 12,8%, школьники — 8,4%, учащиеся — 1,8%, прочие — 13,6%.

Среди алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 74,2%.

ИА REGNUM ранее передавало, в январе-июне 2022 года в Татарии реализовали 2,75 млн декалитров алкогольной продукции. Это на 6% больше, чем за первые шесть месяцев в прошлом году (2,61 млн декалитров). Это стало рекордным показателем с 2013 года.

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