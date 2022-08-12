Москва, 12 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В период с 15 по 21 августа 2022 года пройдет международный военно-технический форум «Армия-2022». Он состоится на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Московской области, где Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представит новинки продукции военного и гражданского назначения. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2019»

На площадке военно-технического форума «Армия-2022» в зоне «Диверсификация» будут выставлены несколько судов военного и гражданского назначения, среди которых катамаран на подводных крыльях HSC 150 В, перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы и круизное пассажирское судно проекта PV300.

Участники и гости форума смогут увидеть продукцию центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», который покажет морской мобильный подводный аппарат «Юнона», научно-исследовательский АНПА «Клавесин-2Р». Помимо этого будет представлена модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса «КИТ-3000», проект которого предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов.

В форуме примут участие представители семнадцати обществ группы ОСК.

Восьмой международный военно-технический форум «Армия-2022» — возможность очной встречи с оборонно-промышленным комплексом России и иностранных государств. Форум включается в себя деловые программы, проведение встреч, тематические сессии и круглые столы.

РанееИА REGNUM сообщало, что российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) впервые представит на форуме «Армия-2022» новую авиационную крылатую ракету Х-69.

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