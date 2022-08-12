Мелитополь, Украина, 12 августа 2022, 14:23 — REGNUM Севастополь, Мелитополь и Мелитопольский район Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Севастополь восстановит кровли и спортзалы, фасады и прилегающие территории школ в Мелитополе и Константиновке, детского сада, на проблемы которых украинская власть закрывала глаза.
5000 продовольственных наборов, детское питание и 1000 электрических плит, необходимых из-за перекрытия Украиной газа доставлены в Запорожскую область. Михаил Развожаев так же ознакомился с тем, как организована работа движения «Мы вместе с Россией».
Мелитополю передали трактора, илосос и автовышку, которые помогут сделать регион чище и комфортнее.
Благодаря работе шефских регионов, партии «Единая Россия», Народного фронта и неравнодушных людей жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается.