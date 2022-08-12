Мелитополь, Украина, , 14:23 — REGNUM Севастополь, Мелитополь и Мелитопольский район Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Мелитополь Александр Полегенько, ИА REGNUM

«Для Севастополя большая гордость и ответственность быть в это время с Мелитополем. У нас большой план совместной работы, которая уже ведется», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Севастополь восстановит кровли и спортзалы, фасады и прилегающие территории школ в Мелитополе и Константиновке, детского сада, на проблемы которых украинская власть закрывала глаза.

5000 продовольственных наборов, детское питание и 1000 электрических плит, необходимых из-за перекрытия Украиной газа доставлены в Запорожскую область. Михаил Развожаев так же ознакомился с тем, как организована работа движения «Мы вместе с Россией».

Мелитополю передали трактора, илосос и автовышку, которые помогут сделать регион чище и комфортнее.

Благодаря работе шефских регионов, партии «Единая Россия», Народного фронта и неравнодушных людей жизнь на освобожденных территориях постепенно налаживается.