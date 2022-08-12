Каракас, 12 августа 2022, 21:12 — REGNUM Сербия особо благодарна Венесуэле за последовательную поддержку по поводу косовского вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 12 августа в Каракасе во время встречи с венесуэльским коллегой Карлосом Фариа.

Никола Селакович
Никола Селакович
Министерство иностранных дел Республики Сербия

По словам Селаковича, этот вопрос для Сербии имеет первостепенное значение.

«Политика невмешательства во внутренние вопросы других государств, сохранение суверенитета и территориальной целостности, право на суверенную политику и соблюдение международного права, а не права силы, остаются основными принципами внешней политики Сербии», — процитировало агентство «Танюг» слова главы сербской дипломатии.

Министры иностранных дел Сербии и Венесуэлы также обсудили сотрудничество в области экономики и туризма, актуальные региональные и глобальные вопросы.

Напомним, что Венесуэла не признает односторонне провозглашенную в 2008 году независимость Косово от Сербии.