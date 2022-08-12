Каракас, 12 августа, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Сербия особо благодарна Венесуэле за последовательную поддержку по поводу косовского вопроса. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 12 августа в Каракасе во время встречи с венесуэльским коллегой Карлосом Фариа.

Министерство иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович

По словам Селаковича, этот вопрос для Сербии имеет первостепенное значение.

«Политика невмешательства во внутренние вопросы других государств, сохранение суверенитета и территориальной целостности, право на суверенную политику и соблюдение международного права, а не права силы, остаются основными принципами внешней политики Сербии», — процитировало агентство «Танюг» слова главы сербской дипломатии.

Министры иностранных дел Сербии и Венесуэлы также обсудили сотрудничество в области экономики и туризма, актуальные региональные и глобальные вопросы.

Напомним, что Венесуэла не признает односторонне провозглашенную в 2008 году независимость Косово от Сербии.