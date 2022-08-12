Токио, 12 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Японская компания Square Enix и студия Navigator Games анонсировали мобильную пошаговую RPG под названием Avatar Generations. Об этом 12 августа пишет Elle Girl.

Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Аватар Аанг

Игра создана по мотивам мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». По ходу прохождения игрок будет следовать истории Аватара Аанга, по пути встречая Сокку, Катару, Тоф, Зуко и других героев.

Добавим, что релиз Avatar Generations запланирована на август 2022 года для мобильных устройств с операционной системой iOS и Android. Сначала она станет доступна для скачивания для жителей Дании, Канады, ЮАР и Швеции.