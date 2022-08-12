Алексей Колчин,
12 августа 2022, 16:41 — REGNUM В Екатеринбурге 12 августа начал работу IV евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На площади 1905 года можно увидеть 5 уникальных садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На площади 1905 года в Екатеринбурге было высажено 40 крупных деревьев и 400 кустарников
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На две недели часть Екатеринбурга превратили в красивый, уютный и более зеленый город
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Душа Фестиваля «Атмофест» — выставочные сады
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Посетители фестиваля «Атмофест» могут увидеть выставочные шоу-сады площадью до 100 кв. м каждый
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В 2022 году его темой являются «Зелёные истории нашего города». В центре города и не только расцвели сады.
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На площадке фестиваля «Атмофест» гостей ждут: «Зеленый лекторий», «Садовый маркет», эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и различные мастер-классы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль продлится до 20 августа. А утром 21-го начнётся демонтаж выставочных садов.
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
После окончания фестиваля «Атмофест» все сады переедут в детские социальные учреждения Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» проработает до 21 августа
Алексей Колчин © ИА REGNUM