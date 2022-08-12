12 августа 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 16:41 — REGNUM В Екатеринбурге 12 августа начал работу IV евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».

Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

На площади 1905 года можно увидеть 5 уникальных садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

На площади 1905 года в Екатеринбурге было высажено 40 крупных деревьев и 400 кустарников Алексей Колчин © ИА REGNUM

На две недели часть Екатеринбурга превратили в красивый, уютный и более зеленый город Алексей Колчин © ИА REGNUM

Душа Фестиваля «Атмофест» — выставочные сады Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурсные сады фестиваля «Атмофест» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Посетители фестиваля «Атмофест» могут увидеть выставочные шоу-сады площадью до 100 кв. м каждый Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

В 2022 году его темой являются «Зелёные истории нашего города». В центре города и не только расцвели сады.

Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурсные сады фестиваля «Атмофест» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурсные сады фестиваля «Атмофест» Алексей Колчин © ИА REGNUM

На площадке фестиваля «Атмофест» гостей ждут: «Зеленый лекторий», «Садовый маркет», эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и различные мастер-классы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестиваль продлится до 20 августа. А утром 21-го начнётся демонтаж выставочных садов.

Конкурсные сады фестиваля «Атмофест» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Конкурсные сады фестиваля «Атмофест» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Гости фестиваля «Атмофест» Алексей Колчин © ИА REGNUM

После окончания фестиваля «Атмофест» все сады переедут в детские социальные учреждения Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM