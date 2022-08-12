Курск, , 14:22 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

12 августа выявлено 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 121 тыс. 401 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 118 тыс. 254 пациента, в том числе 101 — за последние сутки.

Всего скончался 2501 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.