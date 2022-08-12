Донецк, 12 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Макеевке в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ пострадали два сотрудника шахты имени Ленина, сообщили 12 августа в министерстве угля и энергетики ДНР.

hangela Шахта

«На линии огня украинских силовиков оказалась макеевская шахта имени Ленина ГУП ДНР «ГУРШ». В результате обстрела территории предприятия ранения получили 2 его сотрудника», — говорится в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что пострадавшим была оказана медицинская помощь, опасности для жизни нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 августа украинские боевики нанесли удары по Донецку и Макеевке.

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