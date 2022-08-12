Донецк, 12 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка и Горловки. Об этом 12 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 13:20 из Орловки украинские войска атаковали Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь снарядов калибра 152 мм. Одновременно из Курдюмовки по Горловке выпустили четыре снаряда калибра 155 мм.

В 13:25 из Красногоровки обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.