Москва, 12 августа, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Необходимо поддерживать связи с той частью японского общества, которая помнит историческую правду о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, заявил 12 августа заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

Флаг США

Валяев напомнил, что атомные удары по Хиросиме и Нагасаки были далеко не единственным примером стратегии варварского уничтожения городов без военной необходимости со стороны США. Причем эта практика не закончилась на Второй мировой и применяется США и их союзниками по настоящее время — ярким примером чего были те же «гуманитарные бомбардировки» Югославии.

При этом Валяев выразил уверенность, что в японском обществе сохраняются силы, сохраняющие память о том, что произошло в августе 1945.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.