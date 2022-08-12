Вашингтон, 12 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. HBO, известная сеть фильмов и сериалов, объявила, что покажет документальный фильм «Бегство из Кабула» 21 сентября.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

Согласно журналу Variety, этот документальный фильм режиссера Джейми Робертса рассказывает о последних 18 днях хаотичного и поспешного вывода американских войск из аэропорта Кабула.

В фильме использованы не публиковавшиеся ранее кадры и эксклюзивные интервью с американскими военными, боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскими гражданами, бежавшими из Кабула в те дни.

Джейми Робертс — режиссер документального фильма «Четыре часа в Конгрессе», который был показан на канале HBO в прошлом году. Этот фильм рассказывает о беспорядках, устроенных сторонниками Дональда Трампа в Конгрессе США 6 января.