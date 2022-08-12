Американский канал покажет фильм «Бегство из Кабула»
Вашингтон, 12 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. HBO, известная сеть фильмов и сериалов, объявила, что покажет документальный фильм «Бегство из Кабула» 21 сентября.
Согласно журналу Variety, этот документальный фильм режиссера Джейми Робертса рассказывает о последних 18 днях хаотичного и поспешного вывода американских войск из аэропорта Кабула.
В фильме использованы не публиковавшиеся ранее кадры и эксклюзивные интервью с американскими военными, боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскими гражданами, бежавшими из Кабула в те дни.
Джейми Робертс — режиссер документального фильма «Четыре часа в Конгрессе», который был показан на канале HBO в прошлом году. Этот фильм рассказывает о беспорядках, устроенных сторонниками Дональда Трампа в Конгрессе США 6 января.