Барнаул, 12 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о существенном ухудшении погодных условий 13 и 14 августа. В эти дни в регионе ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 10–12 августа.

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