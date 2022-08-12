Ставрополь, 12 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Жара не спешит оставить территорию Северо-Кавказского региона. В середине августа температуры воздуха в большинстве регионов округа будет крайне высокой и некомфортной. Плюсом к этому станут сильные ливни в ряде субъектов, сопровождающиеся порывистым ветром. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жарче всего в предстоящие выходные будет в Чечне и Дагестане, где воздух прогреется до +39°С. Ненамного «прохладнее» будет в Карачаево-Черкесии, Ингушетии.

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«В Карачаево-Черкесии днём +28…33°, местами до +37°, в Чеченской Республике и низменных районах Дагестана до +38…39°. В горных районах температура воздуха ночью +12…17°, в высокогорье до +8°; днём +20…25°, в отдельных районах до +28°, в Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестане до +30…33°.

При этом если в ряде субъектов СКФО 12 августа прольются кратковременные дожди, то на Ставрополье обещают сильный дождь с грозой, градом и ветром.