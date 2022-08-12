Москва, 12 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Проблематика трагедии Хиросимы близка и понятна российскому народу, 12 августа заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин на круглом столе «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов», проходящем 12 августа в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Флаг Японии

Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий в нашей стране чтили память жертв варварской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Мухаметшин выразил удивление проводимой японским правительством линией на замалчивание того, кто совершил ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, искажением мотивов и предпосылок вступления СССР в войну против Японии и возложением ответственности на него за бомбардировку в японских учебниках.

Также он отметил, что в этом году посла России не пригласили на церемонию памяти бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, хотя представителей США исправно приглашают на нее, несмотря на отсутствие с их стороны извинений за применение ядерного оружия.

Мухаметшин также высказал мнение, что в 1945 году, когда советские войска сражались с японскими вооруженными силами, США ровняли японские города с землей ударами с воздуха, и ядерные бомбардировки стали лишь одним из актов этой террористической американской тактики. При этом он напомнил, что после разрушения Хиросимы ядерной бомбой японское правительство и командование не собирались капитулировать, и переменить позицию их вынудило в первую очередь наступление советских войск на Дальнем Востоке.

Мухаметшин напомнил, что в американском командовании многие были против применения ядерного оружия, поскольку Япония и так находилась на грани поражения.

«Атомные бомбардировки японских городов стали последним аккордом Второй мировой войны и началом Холодной войны», — сказал Мухаметшин.

Также он отметил, что в настоящее время в Японии наблюдается кульминация давно подогреваемой антироссийской кампании, в рамках которой прямо или косвенно ответственность за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки возлагается на СССР. Причем замалчивание того, кто совершил атомные бомбардировки, происходит не только в Японии.

Круглый стол «Эхо Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов» проходит 12 августа в Совете Федерации РФ.