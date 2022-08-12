Москва, 12 августа, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Закрытие в России офлайн-магазинов и уход мировых брендов из классической российской розницы приводят к тому, что на первый план выходят маркетплейсы и агрегаторы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила директор образовательных программ бакалавриата и магистратуры, доцент кафедры маркетинга и рекламы факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Юлия Сяглова.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Закрытие офлайн-магазинов и уход мировых брендов из классической российской розницы приводят к тому, что на первый план выходят маркетплейсы и агрегаторы. С одной стороны, они привлекают множество продавцов и поставщиков, реализующих свой ассортимент товаров, а с другой — предлагают особую ценность клиентам, давая им максимально широкий и глубокий ассортимент и лучшие цены на товары, — сказала Сяглова. — Для многих российских компаний и брендов сложившееся положение дел — это абсолютно новые возможности найти свою нишу и своего клиента, нарастить объем продаж. Для компаний же, которые ориентировались в продажах лишь на определенный бренд или товар, который сейчас ушел с рынка и не планирует возвращаться, это болезненная ситуация. Особенно если компания не понимает, куда и как двигаться дальше, что и кому ей нужно продавать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что росту российской интернет-торговли могут навредить аппетиты маркетплейсов.