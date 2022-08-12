Донецк, 12 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела украинских войск оказались повреждены ясли, сообщил 12 августа мэр города Алексей Кулемзин.

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В личном телеграм-канале он написал, что в результате обстрела Куйбышевского района пострадало МБДОУ «Ясли-сад компенсирующего типа для детей с нарушением речи № 191 г. Донецка», расположенный по адресу: улица Зоологическая, 19.

«Прямым попаданием снарядов ВФУ (вооружённых формирований Украины — прим. ИА REGNUM) разрушена кровля и перекрытие между первым и вторым этажами», — проинформировал мэр.