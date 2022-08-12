Москва, 12 августа 2022, 14:43 — REGNUM Власти Японии отказались приглашать российского посла на традиционные церемонии, посвящённые трагедии Хиросимы и Нагасаки. Это решение возмутительно, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945
Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

Он отметил, что японский истеблишмент нарушает общепринятые нормы дипломатического протокола и человеческой этики, это заметно и по тем условиям, в которых приходится работать посольству России в Японии. Власти Японии готовы цинично использовать в своих конъюнктурных политических целях самые трагические страницы истории.

«Рассматриваем как абсолютно возмутительный отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний Хиросимы и Нагасаки от приглашения посла Российской Федерации в Японии Михаила Галузина», — заявил Ноздрев в рамках состоявшегося в Совете Федерации круглого стола, посвященного трагедии Хиросимы и Нагасаки.

Каждый год лидеры ядерных держав и послы всех стран участвуют в Японии в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок. В 2022 году власти городов Хиросима и Нагасаки не стали приглашать послов России и Белоруссии из-за конфликта на Украине.

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