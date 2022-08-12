Москва, , 14:43 — REGNUM Власти Японии отказались приглашать российского посла на традиционные церемонии, посвящённые трагедии Хиросимы и Нагасаки. Это решение возмутительно, заявил директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Николай Ноздрев.

Хиросима после американской атомной бомбардировки. 1945

Он отметил, что японский истеблишмент нарушает общепринятые нормы дипломатического протокола и человеческой этики, это заметно и по тем условиям, в которых приходится работать посольству России в Японии. Власти Японии готовы цинично использовать в своих конъюнктурных политических целях самые трагические страницы истории.

«Рассматриваем как абсолютно возмутительный отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний Хиросимы и Нагасаки от приглашения посла Российской Федерации в Японии Михаила Галузина», — заявил Ноздрев в рамках состоявшегося в Совете Федерации круглого стола, посвященного трагедии Хиросимы и Нагасаки.

Каждый год лидеры ядерных держав и послы всех стран участвуют в Японии в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок. В 2022 году власти городов Хиросима и Нагасаки не стали приглашать послов России и Белоруссии из-за конфликта на Украине.

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