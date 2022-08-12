Астана, 12 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Казахстан за первое полугодие 2022 года произвёл 2,7 млн тонн дизельного топлива, что на 13,9% больше, чем за тот же период в 2021 году. Об этом 12 августа сообщает мониторинговое агентство Energyprom.

Дизельное топливо

По данным агентства, это стало рекордом для республики. Производство дизтоплива в республике растёт второе полугоде подряд.

«Значительная часть производства дизельного топлива традиционно пришлась на Павлодарскую и Атыраускую области, а также на город Шымкент, где расположены нефтеперерабатывающие заводы», — говорится в сообщении.

При этом объём экспорта топлива в отчётном периоде упал в 7,8 раза до 24,2 тыс. тонн. Его продавали в Россию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.