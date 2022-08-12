Сеул, 12 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 12 августа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Securityconference.org Антониу Гутерреш

В ходе встречи глава МИД Южной Кореи подчеркнул, что Сеул будет укреплять сотрудничество с ООН, а также добавил, что дорожная карта политики Сеула в отношении КНДР, которая включает в себя меры по обеспечению экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности, будут обнародованы 15 августа.

Пак Чин также поделился с генсеком ООН опытом работы профессора в Университете Ханкук, в котором ведется обучение по совместной программе с Университетом мира (UPEACE).

В свою очередь, генсек ООН приветствовал усилия Южной Кореи, направленные на денуклеаризацию КНДР, а также оценил роль Южной Кореи в международной организации.